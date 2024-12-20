Gazeteci Özlem Gürses, Askeri Kurumları Aşağılama Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses'in kendisine ait "TV OZ" isimli YouTube kanalındaki yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

Gürses, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.