Gazeteci Özgen Acar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ankara'da 86 yaşında vefat eden gazeteci Özgen Acar, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilen Acar'ın cenazesine yakınları ve Cumhuriyet gazetesi çalışanları katıldı.
Ankara'da 86 yaşında vefat eden gazeteci Özgen Acar, son yolculuğuna uğurlandı.
Acar'ın cenaze namazı, cuma vakti Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılındı.
Cenazeye Acar'ın yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet gazetesi çalışanları katıldı.
Namazın ardından Acar'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.