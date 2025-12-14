Haberler

Gazeteci Osman Çaklı, "Suçu ve Suçluyu Övme" İddiasıyla Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Osman Çaklı, Okmeydanı'nda bir hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı paylaşım ve 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı durumu sosyal medyada duyuruldu ve Çaklı'nın geceyi nezarethanede geçireceği bildirildi.

(İSTANBUL) - Gazeteci Osman Çaklı, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Çaklı, gözaltına alındığını kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Edinilen bilgilere göre gözaltı gerekçesinin Okmeydanı'nda bir hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı bilgilendirme paylaşımı ve "cumhurbaşkanına hakaret" olduğu öğrenildi.

Gazeteci Osman Çaklı, dün akşam saatlerinde "mevcutlu" şekilde gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü ve geceyi nezarethanede geçireceği bildirildi. Çaklı'nın Okmeydanı'nda bir hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı paylaşım ve "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Osman Çaklı, söz konusu paylaşımında Okmeydanı'ndaki Şafak Hastanesi'nin gece saatlerinde kurşunlandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırı üstlendi"

Çaklı'nın avukatı tarafından yapılan açıklamada, yöneltilen suçlamanın "suçu ve suçluyu övme" olduğu belirtildi.

Yakın zamanda gazeteci Sadık Güleç ile birlikte "Yeni Nesil Çeteler" isimli kitabı yayımlanan Osman Çaklı, özellikle Türkiye'de son dönemde türeyen sokak suç grupları, uyuşturucu ağları ve dijitalleşen suç dünyası üzerine yaptığı saha araştırmalarıyla tanınıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, can kaybı var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Trump'tan Suriye'deki saldırıya sert tepki: Çok ciddi bir yanıt verilecek

Trump Suriye'deki saldırı sonrası çileden çıktı
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
title