Haberler

Mahkeme Kararı İstinaftan Döndü, Gazeteci Orhan Bursalı Beraat Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, gazeteci Orhan Bursalı'ya sosyal medya paylaşımı nedeniyle verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını kaldırarak beraat kararı verdi. Avukatı Enes Ermaner, mahkemenin, yapılan paylaşımın seçim güvenliğine katkı sağlamak amacıyla yapıldığına vurgu yaptığını belirtti.

(İSTANBUL) - Gazeteci Orhan Bursalı'ya sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası, istinaf incelemesinden döndü. Avukat Enes Ermaner, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi'nin kararıyla verilen cezanın kaldırıldığını ve Bursalı'nın beraat ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, 2023 yılında yapılan genel seçim döneminde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlamasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Bursalı'nın avukatı Enes Ermaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istinafa yaptıkları başvurunun sonuçlandığını belirtti.

Ermaner, "Gazeteci Orhan Bursalı hakkında yapmış olduğu gazetecilik faaliyeti nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir şekilde verilen hapis cezası, yapmış olduğumuz istinaf başvurusu sonucunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi'nin kararı ile kaldırılmış ve 'yapılan paylaşımın içeriği ve paylaşım şekli nazara alındığında seçim güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlı kamuyu ve seçim görevlilerini uyarmak ve bilgilendirmek kastı ile hareket etmesi nedeni ile hukuka aykırılık bilinci ile hareket etmediği, suç kastının bulunmadığı' gerekçesiyle Orhan Bursalı'nın beraatine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı