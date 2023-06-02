Gazeteci Mehmet Barlas Hayatını Kaybetti

SABAH Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas Hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Barlas, Şişli'deki özel bir hastanede bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Barlas, Türkiye'de birçok gazetede çalışmıştı.

SABAH Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas Hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Barlas, Şişli'deki özel bir hastanede bir süredir zatürre tedavisi görüyordu.

1942 yılında Ankara'da dünyaya gelen Barlas, meslek hayatına babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis gazetesiyle başladı. Türkiye'de Cumhuriyet, Resmi Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam gibi kuruluşlarla çalışan Mehmet Barlas, son olarak Sabah Gazetesi'nin başyazarı olarak meslek hayatına devam ediyordu.

1968 yılından beri evli olan Canan Barlas-Mehmet Barlas çiftinin Cemil ve Ela adında iki çocuğu bulunmaktadır.