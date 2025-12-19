Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin, serbest bırakıldı
Dijital platformda 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayşe Gürel/-Dijital platformdaki bir yayında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazeteci Levent Gültekin, bir dijital platformda 18 Aralık'ta yayınlanan programdaki söylemleri nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işleminin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme' şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Levent Gültekin, serbest bırakıldı.