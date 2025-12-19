Gazeteci Levent Gültekin Gözaltına Alındı
Avukat Çağrı Çetin, müvekkili gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı. Gültekin, Vatan Emniyet'e götürülerek yarın ifadesinin alınacağı bildirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel