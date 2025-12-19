Haberler

Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı
Güncelleme:
YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle, İstanbul Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

"HERHANGİ BİR KİMSEYE HAKARET ETTİĞİM BİR CÜMLE DAHİ YOK"

Saat 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alınan Gültekin, Vatan Emniyet'e götürüldü. Ünlü gazeteci ifadesinde, "Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok" dedi.

Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Göle'de yaptı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Medya sektörüne 1995 yılında Yeni Şafak'la girdi. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000 yılında genel müdür oldu. 2000 yılının sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı. 2007 yılında Star Medya Grubu'nda, 2009 yılında Cine5 Medya Grubu'nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010 yılında Cine5'ten de ayrılınca köşe yazarlığına başladı. Şatafatlı Mağlubiyet ve Onurlu Çıkış adlı iki kitabı vardır.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

