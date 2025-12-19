Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

"HERHANGİ BİR KİMSEYE HAKARET ETTİĞİM BİR CÜMLE DAHİ YOK"

Saat 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alınan Gültekin, Vatan Emniyet'e götürüldü. Ünlü gazeteci ifadesinde, "Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok" dedi.

Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Göle'de yaptı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Medya sektörüne 1995 yılında Yeni Şafak'la girdi. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000 yılında genel müdür oldu. 2000 yılının sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı. 2007 yılında Star Medya Grubu'nda, 2009 yılında Cine5 Medya Grubu'nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010 yılında Cine5'ten de ayrılınca köşe yazarlığına başladı. Şatafatlı Mağlubiyet ve Onurlu Çıkış adlı iki kitabı vardır.