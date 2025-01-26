Gazeteci Kenan Molla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Kenan Molla'nın cenazesi Akhisar Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Törene yakınları ve birçok yerel siyasetçi katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Kenan Molla'nın cenazesi toprağa verildi.
Molla için Yeni Gülruh Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kenan Molla'nın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı serildi.
Molla'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Akhisar Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Molla'nın yakınlarının yanı sıra Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanvekili Şafak Akçalı, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.
Molla, Anadolu Ajansında bir süre serbest haberci olarak görev yapmıştı.