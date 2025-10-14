Haberler

Gazeteci Hüseyin Aykol Beyin Kanaması Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, gazeteci Hüseyin Aykol'un beyin kanaması geçirerek Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu. Aykol'un durumunun ciddi olduğu belirtildi. DEM Parti de Aykol için acil şifa dileğinde bulundu.

(ANKARA) - Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), gazeteci Hüseyin Aykol'un beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, Aykol'un Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Özgür Ülke, Özgür Gündem ve ardılları olan hemen hemen tüm gazetelerin kuruluşunda yer alan ve 30 yıldan fazladır gazetecilik yapan dostumuz, hocamız Hüseyin Aykol ne yazık ki beyin kanaması geçirdi. Aykol, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor. Duamız seninle" denildi.

Dem Parti : Acil şifa diliyoruz

Dem Parti'den yapılan açıklamada ise, "Özgür basının duayen isimlerinden, emektar gazeteci sevgili Hüseyin Aykol'un geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine acil şifalar diliyor, bir an önce aramıza dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Cezaevindeki tutsakların sesi Hüseyin Hoca, 12 Eylül işkencelerine direnmiş ve baskı politikalarına karşı asla duruşundan taviz vermemiştir. Buna da direneceğine yürekten inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Birliği genişliyor, Balkan ülkesi 28. üye oluyor

Avrupa Birliği genişliyor, o ülke 28. üye oluyor
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.