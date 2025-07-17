Gazeteci Hasan Cemal, Leros Adası'ndan Bodrum'a Tedavi İçin Sevk Edildi

Gazeteci Hasan Cemal, Leros Adası'ndan Bodrum'a Tedavi İçin Sevk Edildi
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Ege Denizi'ndeki Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi. 81 yaşındaki Cemal, adadaki hastanede yapılan kontrollerin ardından ileri tedavi için Bodrum'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Ege Denizi'ndeki Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal (81), deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Alınan bilgiye göre, Leros Adası'nda rahatsızlanan Cemal, adadaki hastaneye götürüldü. Hasan Cemal'in yapılan kontrollerinde ileri tetkik ve tedavisi için donanımlı hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Cemal, tedavi için Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri tarafından deniz ambulansıyla Leros Adası'ndan alınarak Bodrum'a getirildi.

Bilincinin açık olduğu belirtilen Cemal, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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