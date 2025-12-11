Haberler

Enver Aysever "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı

Güncelleme:
Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan gazeteci Enver Aysever, YouTube’daki bir video nedeniyle soruşturma geçirdi.

Gazeteci Enver Aysever, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aysever hakkında, YouTube'da yayınladığı bir video nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Aysever, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aysever, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, Aysever'in söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
