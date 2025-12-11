Haberler

Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Gazeteci Enver Aysever tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YouTube yayınındaki "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" sözleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever, tutuklandı.

  • Gazeteci Enver Aysever, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Enver Aysever, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
  • Enver Aysever, YouTube kanalındaki yayınında 'Sağcılık suçtur' ve 'İnsan olmanın birinci koşulu solcu olmaktır' ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever hakkında karar verildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan Aysever, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Enver Aysever, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

AYSEVER NE DEDİ?

Ünlü gazeteci, Youtube kanalındaki yayınında "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. Sağcılığın bir vicdanı yoktur, din ve milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar da olsa o solcudur. İnsan olmanın birinci koşulu solcu olmaktır. Solcu hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz" ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİMİ ÇARPITMIŞLAR"

Aysever sözlerinin tepki çekmesinin ardından sosyal medyadan, "Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu'nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...) Bir akıl yürütme ile örnek verdim. Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler. Şaşırdım mı? Hayır!" açıklamasında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Neden?Akpyi savunmuyor diye mi?

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme95
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Aynı sözün tersini söylese el üstünde tutulan bir insan olurdu aslında becerememis şey olmayı

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Solculara küfreden fetö sevicileri neden tutuklanmıyor FETÖCÜ oldukları için FETÖ en güçlü devrini yaşıyor

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökbey:

Son dönemde akp ye aparatlık yapıyordu , sistem kendı ajanınıda ımha edıyor.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Varol:

Ülkede gündemi tutamıyoruz artık

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp konuşma bahanesiyle solisti öldürdü

Hesap kavgası kanlı bitti! Mekandan atıldı, geri dönüp solisti öldürdü
TBMM'de 'taciz' protestosu! Ortalık bir anda karıştı

Meclis'i karıştıran iddia! Kalabalık arttı, polis soluğu orada aldı
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı

Birkaç gündür programda yoktu! Sebebi ortaya çıktı
Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi

Bu oturuşun bedeli ağır oldu! Bavulunu topladı, gidiyor
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp konuşma bahanesiyle solisti öldürdü

Hesap kavgası kanlı bitti! Mekandan atıldı, geri dönüp solisti öldürdü
TBMM'de 'taciz' protestosu! Ortalık bir anda karıştı

Meclis'i karıştıran iddia! Kalabalık arttı, polis soluğu orada aldı
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
title