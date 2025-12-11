Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Gece saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever hakkında karar verildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan Aysever, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Enver Aysever, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

AYSEVER NE DEDİ?

Ünlü gazeteci, Youtube kanalındaki yayınında "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. Sağcılığın bir vicdanı yoktur, din ve milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar da olsa o solcudur. İnsan olmanın birinci koşulu solcu olmaktır. Solcu hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz" ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİMİ ÇARPITMIŞLAR"

Aysever sözlerinin tepki çekmesinin ardından sosyal medyadan, "Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu'nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...) Bir akıl yürütme ile örnek verdim. Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler. Şaşırdım mı? Hayır!" açıklamasında bulundu.