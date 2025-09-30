Gazeteci Elif Akgül'ün Davasında Yurt Dışına Çıkış Yasağı Sürecek

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) HDK'ya yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve yaklaşık 4 ay tutuklu kalan gazeteci Elif Akgül'ün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında her iki sanığın da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik operasyon kapsamında 18 Şubat'ta gözaltına alınıp tutuklanan, 2 Haziran'da ise tahliye edilen gazeteci Elif Akgül'ün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İki sanık ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşma, saat 10: 50 itibariyle kimlik tespiti ile başladı.

"Suç olan tek şey iddianamede bunların yer alması"

Hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianameye karşı savunma yapan gazeteci Elif Akgül ise şunları kaydetti:

"Geçmişte ya da bugün herhangi bir örgüte üye olmadım. 13 yıl önce toplantılara katıldığım ve gazeteci olarak izlediğim HDK herhangi bir suç örgütü faaliyeti olduğunu görmedim. 18 Şubat'ta gözaltına alındım. İddianamede giriş kopyala-yapıştır şeklinde yapılmış. İddianame, gazeteci olarak haber verme hakkımı kullandığım faaliyetlerinden ibaret. Suç olan tek şey iddianamede bunların yer alması ve o suçun faili ben değilim çünkü, iddianameyi ben hazırlamadım. Ülkemi terk etmek gibi bir niyetim yok ki zaten gözaltına alınandan bir gün önce İtalya'dan dönmüştüm. İddianamede ne suç var ne de delil… Seyahat hakkımı kullanabilmek için yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum."

"İddianamenin hukuka aykırı yazılması bu yargılamayı da hukuka aykırı hale getirmiştir"

Akgül'ün avukatı Veysel Ok, "iddianamenin hukuka aykırı yazılması, bu yargılamayı da hukuka aykırı hale getirmiştir. Savcılık iddianameyi taraflı yazmıştır. Müvekkilin alehine tek bir belge yoktur" dedi.

Bir diğer avukatı Batıkan Erkoç ise, Akgül'ün 16 Ekim Perşembe günü Berlin'deki bir ödül töreni için gönderilen davetiyesini mahkemeye sunarak yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Akgül'ün diğer avukatı Tora Pekin, "Akgül'ün tensiple tahliye edildiği gün savcılık itiraz etti, tutuklu yargılanmasını istedi. Yani savcılık, alerjilerine iyi gelmeyen sağlık sorunları yaşayan birinin oraya geri dönmesini istemiş. Ezbere iş yapmış. Adli kontrol devamı isteyen savcılık yine ezbere iş yapıyor. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Savcı, mütalaanın hazırlanması için dosyanın tarafına tebliğini ve adli kontrol tedbirinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 4 Aralık'ta görülecek.