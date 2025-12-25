Haberler

Gözaltına alınan Barış Terkoğlu hakkında adli kontrol kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkı yanıltıcı bilgi yaymak iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terkoğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Terkoğlu, soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Terkoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Terkoğlu, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, bu talep yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu

Milyon lira değerindeki hayvanlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil

Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 senedir içerideydi, devlet bu gençlere iş bulsun

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 yıldır içeride...
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu

Milyon lira değerindeki hayvanlar telef oldu, araçlar hurdaya döndü
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş