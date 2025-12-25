Gözaltına alınan Barış Terkoğlu hakkında adli kontrol kararı
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terkoğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlattı.
Terkoğlu, soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Terkoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Terkoğlu, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, bu talep yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.