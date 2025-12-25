Haberler

Gazeteci Barış Terkoğlu Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltı gerekçesi 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması olarak belirtildi. Gazeteci Barış Pehlivan, bu olayın gazetecileri susturma amacı taşıdığını savundu.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Barış Terkoğlu'nun İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Gazeteci Barış Pehlivan, X hesabından gazeteci Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar'da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış'ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadesine yer verildi.

