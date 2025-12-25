Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel