Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Güncelleme:
Gazeteci Barış Terkoğlu, halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ayşe GÜREL/ Gazeteci Barış Terkoğlu 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
