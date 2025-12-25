Haberler

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Güncelleme:
Youtube'daki bir programda uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen "Kütüphane" adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını iddia eden Gazeteci Barış Terkoğlu "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"KÜTÜPHANE" İSİMLİ MEKANLA İLGİLİ İDDİANIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Youtube'daki bir programda, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen "Kütüphane" isimli mekana daha önce yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını iddia eden gazeteci Barış Terkoğlu ile ilgili harekete geçildi.

Terkoğlu, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan Terkoğlu Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındıBarış Terkoğlu

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadesine yer verildi.

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu, 13 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Terkoğlu, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmıştır. 14 Şubat 2011'de gözaltına alınıp OdaTV Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kaldıktan sonra, 14 Eylül 2012'de görülen duruşmada tahliye edildi.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Gercegi söyleyen tutuklanıyo

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Evt, duman çıkmışsa kesin ateş de vardır...

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıEmrah KOCA:

Bir gazeteci iddia ortaya atıyorsa cevap gözaltı olmamalı, açıklama olmalı. Soru soran susturulursa, karanlık cesaret bulur. Gazetecilik suç değildir, kamuoyunu bilgilendirmek görevdir. Uyuşturucu iddiaları konuşulacağına, iddiayı dile getiren gözaltına alınıyorsa ortada ciddi bir problem vardır. Hukuk, gazeteciyi değil suçu kovalamalıdır. Basın sustukça toplum karanlıkta kalır. Gazeteciler tutuklanarak gerçekler tutuklanamaz. Soruyu suç sayan düzen, gerçeği kaybeder. Özgür basın yoksa, adalet

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

yalanlaların algılarin bedeli olmali

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yoo bırak hakim savcıları, basit bir müdürün bile burnu kaf dağında bu ülkede.. sorsan 2 bilinmeyenli bir problemi çözemez.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

