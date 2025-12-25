Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.

"KÜTÜPHANE" İSİMLİ MEKANLA İLGİLİ İDDİANIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Youtube'daki bir programda, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen "Kütüphane" isimli mekana daha önce yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını iddia eden gazeteci Barış Terkoğlu ile ilgili harekete geçildi.

Terkoğlu, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan Terkoğlu Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Barış Terkoğlu

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadesine yer verildi.

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu, 13 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Terkoğlu, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmıştır. 14 Şubat 2011'de gözaltına alınıp OdaTV Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kaldıktan sonra, 14 Eylül 2012'de görülen duruşmada tahliye edildi.