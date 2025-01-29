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Gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV Sunucusu Seda Selek Gözaltında

Gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV Sunucusu Seda Selek Gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu Seda Selek adliyeye sevk edildi. İkili, 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Avukatları, müvekkillerinin basın özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu Seda Selek adliyeye sevk edildi.

Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımladığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlere iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Pehlivan ile Selek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Pehlivan ile Selek, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

Selek ve Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, İstanbul Adliyesi önündeki Çağlayan Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkillerinin gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınmasının ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü açısından sıkıntılı bir durum oluşturduğunu iddia etti.

Müvekkillerinin yayına girmeden önce gözaltına alınmalarının özgürlük haklarının ihlali ve orantılı olmayan müdahale olduğunu öne süren Ersöz, iki kişinin savcılıkta serbest bırakılmalarına yönelik taleplerini yineleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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