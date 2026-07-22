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Gazeteci Alican Uludağ Serbest Bırakıldı

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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan haftada 4 gün imza ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

(ANKARA) - Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle dün gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle dün gözaltına alındı. Evinden gözaltına alınan Uludağ'a, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları yöneltildi. Geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde geçiren Uludağ, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Uludağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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