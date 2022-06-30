Gayrimenkulde 5 aylık rekor satış, yıl sonu beklentisini yükseltti

Yatırımlarını yüksek enflasyona karşı garantiye almak isteyenler gayrimenkul yatırımına yöneldi. TÜİK'in verilerine göre, mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107,5 artışla 12 bin 768 adet konut satıldı. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış yüzde 235,7'ye ulaştı. Yabancılara mayıs ayında 5 bin 962 konut satılırken, tüm satışlardan en büyük payı yine İstanbul aldı. Ruslar, gayrimenkulün yabancılar listesinde zirveye oturdu. İlk 5 ayda gerçekleştirilen rekor satışların yıl sonunda 1,5 milyon adeti aşan yeni bir rekoru beraberinde getirmesi bekleniyor.

Yükselen döviz fiyatları ve enflasyon oranlarına bağlı olarak gayrimenkul sektörüne yönelik yatırım iştahının yılın ilk 5 aylık döneminde satışlarda artış trendi yarattığını kaydeden RE/MAX Go Gayrimenkul Uzmanı Neslihan Yakupoğlu, "Konut satışları Ocak- Mayıs ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 600 bin sınırına dayandı. Daire fiyatlarındaki yükseliş, oturum odaklı gayrimenkul sahibi olmak isteyenlerin satın alma hareketliliğini hızlandırdı. Yatırımlarını yükselen enflasyona karşı korumak isteyenler de yüzünü gayrimenkule çevirdi. Yabancı yatırımcı ise kurdaki hareketliliğin yarattığı maliyet avantajını kullanmak istiyor. Gayrimenkul yatırımı, tüm yatırımcı profilleri açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor" dedi.

YIL SONUNDA YENİ BİR REKOR BEKLENTİSİ

Düşük kredi oranlarının da yatırım iştahını tetiklediğini kaydeden Neslihan Yakupoğlu, "Birinci el konutlardaki olağanüstü fiyat artışları, yatırımcıları 2. el konutlara yöneltti. Uygun kredi imkanları oturum ve yatırım amaçlı konut alıcılarına avantaj sağlıyor. Maliyet artışları nedeniyle yeni konut projelerinin geliştirilemediğini düşündüğümüzde, her türlü konut yatırımı, geleceğe yönelik pirim potansiyelini de yükseltiyor. Dolayısıyla yatırımcılar birikimlerini enflasyona karşı koruyabiliyor. 5 ayda elde edilen satış rakamı yıl sonunda yeni bir rekorun habercisi niteliğinde. Geçtiğimiz yılı 1 milyon 491 bin 856 konut satışıyla kapatan sektörün bu sene 1,5 milyon adet seviyesinin aşılması bekleniyor" diye konuştu.

RUSLAR GÜVENLİ YATIRIM ORTAMINI TÜRKİYE'DE BULDU

Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışlarının toplam satışlardan yaklaşık yüzde 5 pay aldığına, savaşın etkisiyle Rusların yabancıya satış listesinde ilk sıraya yükseldiğine dikkat çeken RE/MAX Go Gayrimenkul Uzmanı Neslihan Yakupoğlu, "İstanbul, Antalya ve Mersin, yabancı yatırımcıların radarında. Savaştan kaçan Ruslar, aradıkları güvenli yatırım ortamını ülkemizde buldu. Yine İran, Irak ve Almanya'da yabancıya satış listesinde Rusya'dan sonra ilk sıraları paylaşıyor. Yabancı yatırımcıya sunulan Türk vatandaşlığı hakkı da yatırımcıları cezbediyor. Ülkemizden konut alan yabancı yatırımcılar işlerini ve evlerini de Türkiye'ye taşıyarak ülke ekonomisine katma değer kazandırıyor"

Demirören Haber Ajansı / Güncel