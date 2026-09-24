Haberler

GAÜN Sosyal Bilimler MYO akademik kurulu 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GAÜN Sosyal Bilimler MYO akademik kurulu 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için toplandı
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO'nun 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik kurulunda eğitim süreçleri ve gelecek dönem projeleri ele alındı. Müdür Rüstem Yanar'ın bilgi verdiği toplantıya Rektör Sait Mesut Doğan ile akademik personel katıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun (MYO) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda yüksekokulun akademik çalışmaları, eğitim süreçleri ve gelecek döneme yönelik projeler ele alındı.

Akademik personelin beklenti ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Rüstem Yanar, yüksekokulun mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan, Rektör Yardımcısı Bayram Çetin, Genel Sekreter Taner Akçacı ile akademik personel katıldı.

Kaynak: AA
Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı

Karı koca evlerinde ölü bulundu! Kapıdaki not dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde yapılan son seçim anketi! Ortaya çıkan tablo şaşırtıcı

Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

Soruşturmadaki kilit ismin 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Galata Köprüsü'nde saldırıya uğrayıp burnu kırılan kadın 2 yıldır adalet arıyor! 'Ben bir dosya değilim'

Başını çevirdi, yumruğu yedi! 2 ameliyata rağmen burnu kırık
Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

Netanyahu'nun kaldığı otelin yakınında alarm! Ekipler harekete geçti
Hakan Çalhanoğlu için flaş gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor

Uçak ocak ayında kalkacak! Fenerbahçe milli yıldızı alıyor
Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu