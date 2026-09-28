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GAÜN Sağlık Hizmetleri MYO'da 6 programın laboratuvarları törenle hizmete açıldı

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GAÜN Sağlık Hizmetleri MYO'da 6 programın laboratuvarları törenle hizmete açıldı
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Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 6 uygulama laboratuvarı yenilenerek törenle hizmete açıldı. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, uygulama imkanlarını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 6 uygulama laboratuvarı yenilenerek törenle hizmete açıldı.

GAÜN Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimince finanse edilen çalışmalar kapsamında Yaşlı Bakım, İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Ameliyathane Hizmetleri ve Diş Protez Teknolojisi programlarının laboratuvarları yenilendi.

Törende konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmesinin önemine değinerek, eğitim ortamlarını ve uygulama imkanlarını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Sabak da laboratuvarların güncel ihtiyaçlara göre donatıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Doğan ve beraberindekiler laboratuvarları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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