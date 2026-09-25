GAÜN Rektörü Doğan, Nurdağı'nda 580 dekara çıkarılan uygulama arazisini inceledi

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Nurdağı ilçesinde üniversitenin uygulama arazisi ile Gerçin Höyük Kazı Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş ve akademisyenlerle uygulama arazisini gezen Doğan'a, 105 dekarlık alanda yaklaşık 850 ton şeker pancarı üretildiği belirtildi.

Doğan, kavun, karpuz, safran ve zeytin üretim alanlarını da inceleyerek, gelecek dönemde kekik, çilek ve moringa gibi alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Uygulama alanının 470 dekardan 580 dekara çıkarıldığını ifade eden Doğan, tarımsal üretim ile uygulamalı eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Doğan, daha sonra Gerçin Höyük Kazı Alanı'nı ziyaret etti. Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Timur Demir'den 2026 yılı çalışmaları ve höyüğün tarihi hakkında bilgi alan Doğan, bölgenin arkeolojik mirasının araştırılmasının önemine dikkati çekti.

Rektör Doğan ayrıca Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ı makamlarında ziyaret etti.

Kaynak: AA