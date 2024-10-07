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GAÜN Öğrencilerinden İsrail Protestosu

GAÜN Öğrencilerinden İsrail Protestosu
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Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla kınama yürüyüşü düzenleyerek, Gazze'ye destek verdiklerini ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla kınama yürüyüşü gerçekleştirdi.

GAÜN Merkezi Yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce ve Türkçe "Kahrolsun İsrail", "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Gazze için kampüsler ayağa", "Antep'ten Gazze'ye selam" yazılı pankartlar açarak yürüyüşe geçti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto ederek slogan atan öğrenciler, Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Şiir ve ezgilerin de yer aldığı programda, öğrencilerin basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel

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