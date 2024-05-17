GAÜN Öğrencileri TEKNOFEST Projelerini Sergiledi
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan stantta geliştirdikleri projelerini sergiledi. Roket, İHA, SİHA, robotik araba gibi projeler lise öğrencilerine tanıtıldı. Etkinlikte GAÜN TEKNOFEST Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Tutumlu tarafından liseli öğrencilere bilgilendirme yapıldı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, TEKNOFEST kapsamında geliştirdikleri projelerini Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan stantta sergiledi.
GAÜN öğrencileri tarafından geliştirilen roket, İHA, SİHA, robotik araba gibi projeler okul bahçesine kurulan stantta lise öğrencilerine tanıtıldı.
GAÜN TEKNOFEST Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Tutumlu, bu tür faaliyetlerin lise seviyesindeki gençlerin ufkunun açılması noktasında önemli olduğunu söyledi.
Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rıza Soyak ise yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Etkinlik sonunda Tutumlu tarafından liseli öğrencilere bilgilendirme yapıldı.