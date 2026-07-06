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GAÜN'de genç mimar ve şehir plancıları mezun oldu

GAÜN'de genç mimar ve şehir plancıları mezun oldu
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Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden genç mimar ve şehir plancıları mezun oldu. Törende deprem bilincine vurgu yapılırken, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mimarlık Fakültesi'nde genç mimar ve şehir plancıları mezun oldu.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olan öğrenciler mezuniyet belgelerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin, mezun öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

GAÜN Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet İshak Yüce ise mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda topluma karşı sorumluluk üstlenilen yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Türkiye'nin deprem gerçeğine de dikkati çeken Yüce, tasarım ve planlama süreçlerinde bu bilincin her zaman ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.

Tören kapsamında fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi.

Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, kep atarak mezuniyet sevincini aileleri ve akademisyenleriyle birlikte yaşadı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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