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GAÜN Kimya Bölümü öğrencileri ilk kez düzenlenen törende beyaz önlük giydi

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GAÜN Kimya Bölümü öğrencileri ilk kez düzenlenen törende beyaz önlük giydi
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GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ilk kez Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi. Törende öğrenciler beyaz önlüklerini giydi; Prof. Dr. Hidayet Mazı, önlüğün araştırma merakı, sorumluluk, dürüstlük ve dikkatli çalışmayı temsil ettiğini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından ilk kez "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Kimya Bölümü öğrencileri beyaz önlüklerini giydi.

Törende konuşan Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hidayet Mazı, beyaz önlüğün araştırma merakını, sorumluluğu, dürüstlüğü ve dikkatli çalışmayı temsil ettiğini söyledi.

Kimyagerlik mesleğinde yapılabilecek hataların insan hayatını etkileyebileceğini belirten Mazı, şöyle konuştu:

"Bugün bembeyaz olarak giyeceğiniz bu önlükleri dört yıllık öğretim hayatınız boyunca giydiğinizde üzerinde birçok kimyasal lekesi oluşacaktır. Bu lekelerin, ileride insanlık yararına yapacağınız katkıların birer simgesi olmasını temenni ediyorum."

Kimyagerler Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Başkanı Alper Tombalak da derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, beyaz önlüğün mesleki sorumluluğun başlangıcını simgelediğini ifade etti.

Tombalak, öğrencilere meslek yaşamlarında araştırmaktan, soru sormaktan ve doğru bildiklerini savunmaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA
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