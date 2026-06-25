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GAÜN İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreni

GAÜN İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreni
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Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunları için tören düzenledi. Rektör yardımcısı ve fakülte dekanının katıldığı törende öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunları için tören gerçekleştirildi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin, törende yaptığı konuşmada mezun öğrencileri tebrik etti.

Fakültenin dönem birincisi Rabia Mazlum da mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Tören, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, GAÜN İlahiyat Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erol Erkan, Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök, öğretmenler, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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