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GAÜN'de "Mezunlar Buluşması 2026" etkinliği düzenlendi

GAÜN'de 'Mezunlar Buluşması 2026' etkinliği düzenlendi
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Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO tarafından düzenlenen Mezunlar Buluşması 2026 etkinliğinde farklı dönem mezunları bir araya geldi. Okul müdürü, 3+1 eğitim modeli ve Mezun-Öğrenci Mentorluk Modeli'nin hayata geçirileceğini duyurdu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen "Mezunlar Buluşması 2026" etkinliğinde farklı dönemlerden mezunlar bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe mezunlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Rüstem Yanar, yüksekokulun köklü geçmişine dikkati çekerek katılımcılara teşekkür etti.

Gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren 3+1 eğitim modeline geçileceğini belirten Yanar, öğrencilerin bir dönem boyunca sahada uygulamalı eğitim alacağını ifade etti.

Mezun-Öğrenci Mentorluk Modeli'nin de hayata geçirileceğini aktaran Yanar, kamu ve özel sektörde görev yapan mezunların öğrencilere kariyer süreçlerinde rehberlik edeceğini kaydetti.

Etkinlikte söz alan mezunlar, eğitim hayatlarına ilişkin anılarını ve mesleki deneyimlerini paylaştı.

İlk dönem mezunlarından Bilgin Erbağcı ile Süreyya Tütüncüler de yüksekokulun kuruluş yıllarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, mezunlara ve konuşmacılara hediye ile teşekkür belgelerinin takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Safiyenur Aydaş
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