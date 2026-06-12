Gaziantep'te Pediatrik EPS Ünitesi hizmete açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde kurulan Pediatrik Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) Ünitesi törenle hizmete açıldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) üyesi iş insanlarının destekleriyle hayata geçirilen ünitenin açılışı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, sağlık alanındaki yatırımların toplumun yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirterek, çocukların kendi şehirlerinde ileri teknolojiyle donatılmış merkezlerde sağlık hizmeti alabilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Rektör Doğan da üniversite hastanesinin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, ünitenin kurulmasına katkı sağlayan kurum ve destekçilere teşekkür etti.

GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Osman Başpınar, çocuk kardiyolojisi alanında birçok girişimsel işlemin başarıyla uygulandığını, ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak EPS sisteminin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ayşe Sülü ise ilk vakaların başarıyla gerçekleştirildiğini, halk arasında "yakma" ve "dondurma" yöntemi olarak bilinen ritim bozukluğu tedavilerinin artık ünitede uygulanabildiğini kaydetti.

Bölgede yalnızca GAÜN Çocuk Hastanesi bünyesinde hizmet verecek ünitenin, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da ileri düzey tanı ve tedavi imkanı sunması hedefleniyor.

Törene, GAÜN Genel Sekreteri Taner Akçacı, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Oğuzhan Saygılı, GAGEV Genel Sekreteri Mustafa Şen, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ile akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.