Gassal Dizisi TRT 1'de Başlıyor

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Türkiye'nin dijital platformu tabii'nin beğenilen dizisi 'Gassal', TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu Sümeyye Karaarslan'a ait olan dizinin başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral yer almakta. Kara komedi ve dramı harmanlayan yapım, haftanın her günü izlenebilecek.

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin büyük ilgi gören orijinal dizisi "Gassal", TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor.

Başrolleri Ahmet Kural ile ikinci sezon kadın gassal rolüyle diziye katılan Hande Soral paylaşıyor.

Kara komediyle dramı bir araya getiren dizinin ilk sezonunda müzisyen Şahin Kendirci ve orkestrası "Bana Sor" ve "Yıkılmışım Ben" adlı eserleri seslendirirken, ikinci sezonda ise müzisyen Bayhan ve orkestrası "Yol Arkadaşım", "Salını Salını" ve "Rüzgar" isimli şarkıları yorumluyor.

Hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan yapım, bugünden itibaren hafta içi her gün TRT 1'de izlenebilecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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