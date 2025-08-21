GASKİ, Araban'da İki Mahallenin Su İhtiyacını Karşılayacak Su Kaynağı Buldu

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, Araban ilçesinde Sarıkaya ve Yaylacık mahallelerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yer altı suyu buldu. Ekipler, 80 metre derinlikte sondaj yöntemi ile su kaynaklarına ulaştı.

GASKİ ekiplerinin suyun tahlil çalışmalarından sonra mahallelerin su ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
