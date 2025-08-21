GASKİ, Araban'da İki Mahallenin Su İhtiyacını Karşılayacak Su Kaynağı Buldu
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, Araban ilçesinde Sarıkaya ve Yaylacık mahallelerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yer altı suyu buldu. Ekipler, 80 metre derinlikte sondaj yöntemi ile su kaynaklarına ulaştı.
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) ekipleri, Araban ilçesinde iki mahallenin su ihtiyacını karşılayacak yer altı suyu buldu.
Ekipler, Sarıkaya Mahallesi'nde yürüttüğü artezyen çalışması kapsamında iki mahallenin su ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.
Sondaj yöntemi ile 80 metre derinlikte su bulan ekipler, Sarıkaya ve Yaylacık mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak.
GASKİ ekiplerinin suyun tahlil çalışmalarından sonra mahallelerin su ihtiyacını karşılaması bekleniyor.
