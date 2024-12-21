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Gara'da Hava Harekatı: 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Gara'da Hava Harekatı: 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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