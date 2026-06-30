ABD'nin Gana'ya gönderdiği göçmenler adına ECOWAS Mahkemesi'nde dava açıldı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesi'nde, ABD'nin "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında göçmenleri sınır dışı ederek gönderdiği Gana'ya, uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Gana basınındaki haberlere göre, ABD'den sınır dışı edilen göçmenler adına Gana aleyhine ECOWAS Mahkemesi'nde yasal süreç başlatıldı.

Ülkedeki bir hukuk bürosu, ABD'deki Cornell Hukuk Fakültesi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Küresel Stratejik Dava Konseyi (GSLC), ECOWAS Topluluk Adalet Divanı'na başvurdu.

Dava dilekçesinde, Gana'nın ABD tarafından sınır dışı edilen kişilerin güvenli olmayan ülkelere gönderilmesini kolaylaştırarak uluslararası ve bölgesel hukuku ihlal ettiği öne sürüldü.

GSLC'nin avukatı Oliver Barker-Vormawor, yaptığı açıklamada, davaya konu kişilerin tamamının ABD'de sığınma ya da diğer yasal koruma statüleri için başvuruda bulunduğunu, büyük bölümünün ise bu korumalardan yararlandığını belirtti.

Barker-Vormawor, "Hiç kimse zulüm, işkence veya onur ve güvenliğine yönelik ciddi tehditlerle karşı karşıya kalacağı bir yere geri gönderilmemelidir." ifadesini kullandı.

GSLC'den yapılan yazılı açıklamada, davada, Eylül 2025'ten bu yana ABD'den sınır dışı edilerek Gana'ya gönderilen en az 60 kişiden 27'sinin temsil edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu 27 kişinin artık Gana'da bulunmadığı, çoğunun ülkelerine döndükten sonra saklanmak zorunda kaldığı veya üçüncü ülkelere geçerek belirsizlik içinde yaşamını sürdürdüğü kaydedildi.

ABD'nin üçüncü ülke uygulaması tartışılıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında daha önce Gana'nın yanı sıra Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda da ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.

Göçmen hakları savunucuları, uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu, sığınmacıları zulüm ve işkence riski bulunan ülkelere gönderebildiğini belirterek programı eleştiriyor.

Haziran ayında da ABD'nin Ekvator Ginesi'ne yaptığı benzer sınır dışı işlemlerinin durdurulması talebiyle Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu nezdinde dava açılmıştı.