Gana, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle İran'dan kısmi tahliye başlattı

Gana, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle İran'dan kısmi tahliye başlattığını bildirdi.

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik ABD-İsrail ortak askeri saldırısının ardından Körfez genelinde karşılıklı füze atışlarının yaşandığı ve gelişmelerin "ciddi endişeyle" takip edildiği belirtildi.

Orta Doğu'daki artan gerilim üzerine Tahran'daki büyükelçiliğinde görevli bazı personelin tahliyesine başlandığı aktarılan açıklamada, "Acil durum hazırlık planı devreye alınmış olup gerekli görülen yerlerde Ganalı vatandaşların tahliyesine ilişkin değerlendirmeler sürüyor. İran'daki Ganalılara destek sağlamak üzere asgari personel görevine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bahreyn, İsrail, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Gana vatandaşlarına evlerinde kalmaları, kalabalık ve hassas bölgelerden uzak durmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve en yakın diplomatik temsilcilikle irtibat halinde olmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, ayrıca tüm Ganalılardan ikinci bir duyuruya kadar Orta Doğu'ya yönelik zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları istendi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran her ikisi de hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.