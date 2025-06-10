Gana Hükümeti Emekli Sağlık Çalışanlarına Göreve Dönme Çağrısı Yaptı

Gana Hükümeti Emekli Sağlık Çalışanlarına Göreve Dönme Çağrısı Yaptı
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Gana'da hemşire ve ebelerin grevini hafifletmek için hükümet, emekli sağlık çalışanlarına gönüllü olarak göreve dönme çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Akandoh, grevin halkın sağlık hizmetlerine erişimini tehdit ettiğini belirtti.

Gana'da devam eden hemşire ve ebelerin grevini hafifletmek amacıyla hükümet, emekli sağlık çalışanlarına gönüllü olarak göreve dönme çağrısında bulundu.

Gana Sağlık Bakanı Kwabena Mintah Akandoh, ülkede devam eden hemşire ve ebelerin grevine ilişkin başkent Akra'daki cumhurbaşkanlığı konutunda basın toplantısı düzenledi.

Akandoh, halkın sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına almak için hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Bakan Akandoh, ülkede devam eden grevin etkilerini hafifletmek amacıyla emekli sağlık çalışanlarına gönüllü olarak göreve dönme çağrısında bulundu.

Hükümetin, Gana Kayıtlı Hemşireler ve Ebeler Derneği (GRNMA) ile diyaloğu sürdürmeye kararlı olduğunu ifade eden Akandoh, "Bakanlık, hemşirelik hizmetlerinin yetersiz kaldığı tesislere destek olacak yeni sağlık merkezlerinin tam listesini önümüzdeki dakikalarda yayımlayacak." dedi.

Greve rağmen görevde kalmaya devam eden bazı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akandoh, diğer hemşire ve ebelere de hastalara yardım etme çağrısında bulundu.

Gana'da hemşire ve ebeler, kötü çalışma koşullar nedeniyle geçen hafta greve gitmişti.

Hükümet ve GRNMA yetkilileri arasında dün yapılan kritik görüşmede, taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Hükümetin, hizmet koşullarının uygulanmasını 2026'ya erteleme önerisi, GRNMA tarafından kesin bir şekilde reddedildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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