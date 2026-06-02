Gana, vatandaşlarını Güney Afrika'ya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı

Gana hükümeti, Güney Afrika'da Afrikalı göçmenleri hedef alan yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle vatandaşlarına, yeni bir duyuruya kadar bu ülkeye zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kendilerini "göçmen karşıtı gruplar" olarak tanımlayan oluşumların Afrikalı yabancılara yönelik saldırılarının yaralanmalara, yağma olaylarına, iş yerlerinin kapatılmasına ve mal kayıplarına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan seyahat planlarında azami özen göstermeleri ve ikinci bir duyuruya kadar Güney Afrika'ya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları istendi.

Güney Afrika'da yaşayan Ganalılara ise güvenlik durumuna ilişkin güncel bilgi almak ve konsolosluk desteğinden yararlanmak için Gana Yüksek Komiserliği ile düzenli temas halinde olmaları çağrısı yapıldı.

Gana hükümetinin olaylara ilişkin Güney Afrika makamları nezdinde diplomatik girişimlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, Güney Afrika'nın Akra'daki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı, konunun Afrika Birliği'ne taşındığı ve etkilenen Ganalıların tahliyesi için çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Güney Afrika hükümetine, ülkedeki Afrikalı toplulukların güvenliğini sağlaması ve kamu düzenini yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuldu.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Saldırılarda göçmenlere ait iş yerlerinin hedef alındığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı bölgelerde yabancı ülke vatandaşlarının tahliye edildiği bildiriliyor.

Gana Dışişleri Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, hükümetin, 24-27 Haziran'da Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenecek AfB 8. Yarıyıl Koordinasyon Toplantısı'nda Güney Afrika'daki olayların ele alınması için resmi başvuruda bulunduğu belirtilmişti.