Gana'daki Askeri Helikopter Kazasının Sebebi Olumsuz Hava Koşulları

Gana'nın Ashanti bölgesinde 6 Ağustos'ta meydana gelen ve aralarında ülkenin 2 bakanının da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği askeri helikopter kazasının, olumsuz hava koşullarından kaynaklandığı bildirildi.

Gana makamları tarafından ABD'li havacılık uzmanlarının desteğiyle kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma komisyonu, kazanın "olumsuz hava koşulları" nedeniyle meydana geldiğini, Z9 tipi askeri helikopterin yoğun hava akımı nedeniyle "aşağı yönlü hava akımı"na maruz kaldığını ve bu nedenle irtifa ile kaldırma gücünü kaybederek ormanlık alana düştüğünü aktardı.

Kazaya ilişkin raporda, helikopterin "uçuşa elverişli" durumda olduğu ancak Gana Hava Kuvvetleri filosunun modern güvenlik ve seyrüsefer sistemlerinden yoksun kaldığı vurgulandı.

Komisyon, hava filosunun yenilenmesi gerektiğini belirterek, modern güvenlik ekipmanlarının eksikliğine dikkati çekti.

Soruşturma Komisyonu Başkanı Paul Forjoe, kazada düşen 13 yaşındaki helikopterde arazi farkındalık ve uyarı sistemi bulunmadığını ifade etti.

Gana'da 6 Ağustos'ta başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopter, Ashanti vilayetine bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde düşmüştü.

Kazada aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Murtala Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişi hayatını kaybetmişti.