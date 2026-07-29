Gana'da ulusal elektrik şebekesindeki arıza nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı

Gana'nın ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen büyük çaplı arıza nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Devlete ait elektrik iletim şirketi Gana Grid'den (GRIDCo) yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelindeki bazı elektrik santrallerinin devre dışı kaldığı belirtildi.

Büyük çaplı arıza nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Mühendislerimiz ve sistem operatörlerimiz, güvenlikten taviz vermeden elektriği mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kesintinin nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı teknik inceleme başlatıldığı vurgulanırken, elektrik arzının ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kesintilerden başkent Akra'nın yanı sıra ülkenin ticaret merkezi Kumasi, kuzey bölgeleri ve çok sayıda yerleşim yeri etkilendi.

Elektrik kesintisi, haneler ve işletmelerin yanı sıra dijital hizmetlere bağlı faaliyetleri de olumsuz etkiledi.

Gana'da "dumsor" sorunu

Gana'da uzun yıllardır yaşanan elektrik kesintileri, Akan dilinde "aç-kapa" anlamına gelen "dumsor" adıyla biliniyor.

Son dönemde ise elektrik arzındaki durumun iyileşmeye başladığı belirtiliyor.

Gana, artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte yükselen elektrik talebini karşılamak amacıyla son yıllarda doğal gazdan elektrik üretimini artırdı.

Ülkede elektriğin büyük bölümü, uzun yıllardır yeterli bakım yapılmaması nedeniyle eskiyen hidroelektrik santrallerinden sağlanıyor.

Doğal gaz kullanımının elektrik kesintilerini azaltmasına rağmen elektrik iletim sistemindeki arızalar ile yakıt tedarikinde yaşanan aksaklıklar, sektör açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: AA