Gana'da Otobüs ve Tanker Çarpıştı: 15 Ölü
Gana'nın Ashanti vilayetinde yolcu otobüsünün tankerle çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Gana'nın Ashanti vilayetinde yolcu otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, kilise programından dönen Hristiyanların bindikleri otobüs, Akra-Kumasi kara yolunda seyir halindeki bir tankerle çarpıştı.
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.