Gana'da M Çiçeği Virüsü Vakaları Artıyor
Batı Afrika ülkesi Gana'da bir haftada 37 M çiçeği virüsü vakası tespit edildi. Ülkede, mayıstan bu yana toplam vaka sayısı 409'a yükseldi ve virüs nedeniyle 2 kişi hastanede tedavi altında.
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da bir haftada 37 M çiçeği virüsü (mpox) vakasının görüldüğü bildirildi.
Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede M çiçeği virüsünün yayılmaya devam ettiği belirtildi.
Ülkede bir haftada 37 M çiçeği vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece mayıstan bu yana kaydedilen vaka sayısının 409'a yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.
Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.