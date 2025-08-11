Gana'da M Çiçeği Virüsü Vaka Sayısı 346'ya Yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 346'ya çıktığı bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede bir haftada 18 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.

Böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 346'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, GHS'nin bölgesel müdürlükleriyle yakın işbirliği içinde, temaslı kişilerin takibini yapmak ve salgını kontrol altına almak amacıyla ulusal düzeyde koordineli bir müdahale yürüttüğü aktarıldı.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.