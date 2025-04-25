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Gana'da Kolera Salgını: 13 Kayıp

Gana'da Kolera Salgını: 13 Kayıp
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Gana'nın başkenti Akra'da kolera salgını meydana geldi. Yılbaşından bu yana 200'den fazla vaka görülürken, salgın nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki sağlık kuruluşları ücretsiz tedavi hizmeti başlattı.

Gana'nın başkenti Akra'da ortaya çıkan kolera salgını nedeniyle bu yıl 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Greater Akra Bölge Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Akra'da kolera salgınının yayıldığı belirtildi.

Akra'da söz konusu dönemde 200'den fazla kolera vakasının görüldüğü kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede kolera salgınıyla mücadele kapsamında ücretsiz tedavi başlatıldığı aktarıldı.

Gıda ve su yoluyla bulaşan "vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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