Gana'da Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Bakan İbrahim Murtala Muhammed Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gana'da 6 Ağustos'ta meydana gelen askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed, son yolculuğuna uğurlandı.

Ashanti vilayetinde 6 Ağustos'taki helikopter kazasında ölen Bakan Muhammed ve Ulusal Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Muniru Lumina için başkent Akra'daki Cumhurbaşkanlığı konutunda İslami geleneklere uygun cenaze töreni düzenlendi.

Namazın ardından naaşlar, askeri konvoy eşliğinde Burma Kamp'taki askeri mezarlığa defnedildi.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün konuşmak için bir gün değil. Sadece sabrınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten de Kuran-ı Kerim, bir kişinin cenazesinde sonuna kadar bekleyenlere bereket vereceğini söyler. Ailelere teşekkür ediyorum. İslam'da bir kişi vefat ettiğinde, en kısa sürede gömülmesi gerektiği kabul edilir." dedi.

Törende, çeşitli İslam liderleri de cenaze törenine katılanlara başsağlığı dileklerinde bulundu.

Gana'da 6 Ağustos'ta başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopter Ashanti vilayetine bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde düşmüştü.

Kazada aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişi hayatını kaybetmişti.