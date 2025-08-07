Gana'da Askeri Helikopter Kazası Sonrası 3 Günlük Yas İlan Edildi

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkenin Ashanti vilayetinde askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenler anısına 3 günlük yas ilan etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Ashanti bölgesine bağlı Adansi Brofoyedu'da meydana gelen olayda, aralarında 2 bakanın da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Mahama'nın bugünden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan ettiği bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Mahama'nın hafta boyunca tüm programlarını ve kamuya açık etkinliklerini askıya aldığı belirtildi.

Kazanın ardından ülkedeki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verildiği aktarılan açıklamada, yetkililer ülkenin yaşanan kayıpların yasını tuttuğunu ifade etti.

Dün başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopter Adansi Brofoyedu bölgesinde düşmüştü.

Kazada aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişi hayatını kaybetmişti.