Gana Cumhurbaşkanı Mahama transatlantik köle ticareti için uluslararası adalet çağrısı yaptı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, uluslararası toplumu transatlantik köle ticaretini insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak tanımaya davet etti. Mahama, geçmişin hatırlanması ve geleceğe ders verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mahama, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Uluslararası Kölelik Mağdurlarını Anma Günü dolayısıyla düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, bu sürecin "ahlaki netlik ve kolektif sorumluluk" gerektirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, anma gününün yüzyıllar boyunca köleleştirilen yaklaşık 13 milyon Afrikalının hatırasını yaşatmayı amaçladığını vurguladı.

Mahama, bu tür anma etkinliklerinin yalnızca geçmişi hatırlatmakla kalmayıp, eğitim, anlatım ve küresel farkındalık yoluyla insanlığa dersler sunduğunu ifade etti.

Günün, 2007 yılında uluslararası toplum tarafından resmen kabul edildiğini hatırlatan Mahama, Afrika Grubu adına yeni bir karar tasarısını gündeme getirdiklerini kaydetti.

Tasarıyla, Afrikalıların köleleştirilmesi ve ticaretinin "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç" olarak tanımlanmasının hedeflendiğini aktaran Mahama, çalışmanın Afrika kurumları, üye ülkeler, akademisyenler ve hukukçuların katılımıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı, söz konusu girişimin tarihsel hafızayı korumayı ve gelecek nesillerin köle ticaretinin etkilerini unutmamasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Mahama, uluslararası topluma "iyileşme ve telafi edici adalet" çağrısında bulunarak, bunun geçmişteki adaletsizliklerin kabulü açısından bir dönüm noktası olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
