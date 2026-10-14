Gana, BM İnsan Hakları Konseyine 2027-2029 için 173 oyla üst üste ikinci kez seçildi

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Gana, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine 2027-2029 dönemi için 173 oy alarak üst üste ikinci kez seçildi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyine 2027-2029 dönemi için 173 oy alarak üst üste ikinci kez seçildiğini belirtti.

Gana'nın seçilmesine destek veren BM üyesi devletlere teşekkür eden Ablakwa, "Gana ekibi kazanmaya devam ediyor. Gana'nın BM İnsan Hakları Konseyine (2027-2029) üst üste ikinci kez etkileyici bir şekilde seçilmesine destek veren BM üyesi devletlere minnettarız." ifadelerini kullandı.

Yeniden seçilmesiyle Gana, dünya genelinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu BM İnsan Hakları Konseyinde üç yıl daha görev yapacak.

Kaynak: AA