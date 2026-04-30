Gana: BM'deki "onarım adaleti" girişimi kalkınma fonu değil, iade ve yüzleşme çağrısı

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde gündeme taşıdığı "onarım adaleti" karar tasarısının, Afrika'nın kalkınması için fon toplama amacı taşımadığını belirterek, iade, yüzleşme, iyileşme ve çalınan eserlerin geri verilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Ablakwa, Gana'nın başkenti Akra'da diplomatik misyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda, ülkesinin BM'ye sunduğu karar tasarısını ilerletmeye yönelik yol haritası hakkında da bilgi verdi.

Ablakwa, kamuoyunda "Karar 2.0" olarak anılan girişimin, Transatlantik Köle Ticareti nedeniyle yaşanan tarihsel adaletsizliklerin giderilmesine odaklandığını söyledi.

Bu girişimin, özellikle köle ticaretinden etkilenen topluluklar için adaletin tesis edilmesine yönelik olduğunu vurgulayan Ablakwa, taleplerinin finansal yardım değil hesap verebilirlik ve tazminat olduğunu dile getirdi.

Samuel Okudzeto Ablakwa, Avrupa bloğundan işbirliği mesajları aldıklarını aktararak, Avrupa Birliği'nin (AB), karar tasarısının hedeflerine ulaşılması için Gana ile ortak çalışmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Girişimin nihai hedefinin insan onurunu, karşılıklı saygıyı ve tarihsel adaletsizliklerin mağdurları için adaleti teşvik etmek olduğunu anlatan Ablakwa, uluslararası desteğin artırılmasının önemine işaret etti.

BM, köleliği "insanlığa karşı büyük adaletsizlik" olarak tanıdı

BM Genel Kurulu'nda 25 Mart'ta kabul edilen kararda, kölelik ve transatlantik köle ticareti, "milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan üzerinde yüzyıllarca süren acı, şiddet ve ekonomik sömürüye yol açan korkunç bir trajedi" olarak nitelendirilmişti.

Gana öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken; ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullanmış, 53 ülke ise "çekimser" kalmıştı.

Kararda, "onarıcı adalet" çağrısı kapsamında eski köle ticareti yapan ülkelerin, Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyaloğa girerek tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istenmişti.