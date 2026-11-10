Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow, 5 Aralık 2026 seçimi için üçüncü kez adaylık başvurusu yaptı

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Gambiya Cumhurbaşkanı ve iktidardaki Ulusal Halk Partisi (NPP) lideri Adama Barrow, 5 Aralık 2026'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Gambiya'da üçüncü dönem için yeniden aday olan Barrow, adaylık belgelerini Bağımsız Seçim Komisyonuna (IEC) teslim etmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Barrow, yeniden seçilmesi halinde önümüzdeki 5 yılda yol ve elektrik altyapısını genişletmeyi, tarımı modernleştirmeyi, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimi artırmayı hedeflediğini belirterek gençler için daha fazla ekonomik fırsat oluşturacaklarını söyledi.

Gıda güvenliğinin sağlanması ve gençlerin kendi işlerini kurmalarının desteklenmesinin de öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Barrow, demokratik kurumların güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Barrow, "Hükümetimin gelecek 5 yılı, mevcut gündemimizin devamı olacak." dedi.

Demokratik bir ortamda kurumların güçlendirilmesi için sağlam politikalar ve yasal düzenlemeler hayata geçireceklerini belirten Barrow, ülkenin kalkınma gündemini sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öte yandan, Gambiya'da ana muhalefetteki Birleşik Demokratik Parti (UDP) lideri Ousainou Darboe de cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık belgelerini dün IEC'ye sunmuştu.

Yaklaşık 2,9 milyon nüfusa sahip Gambiya'da cumhurbaşkanı seçiminin 5 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA